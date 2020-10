Norwegen: Digital Jazz Festival 2020

Mathias Eick

In Norwegen hat sich das Konzept schon als stimmig erwiesen, nun kommt das „Norwegian Digital Jazz Festival“ auch zu uns. Die wöchentlichen Konzerte wurden professionell in Oslo im Theater gefilmt und sind auf der Videoplattform Vimeo abrufbar. Als Bonusmaterial gibt es Interviews mit den Künstler/-innen, die vom norwegischen Journalisten Audun Vinger befragt wurden. Ab Ende Oktober werden wöchentlich je drei Konzerte plus Interview veröffentlicht, Tickets kosten jeweils zehn Euro.

Dabei sind die wirklich wichtigsten norwegischen Jazzmusiker/-innen: Am 29. Oktober sind das Mathias Eick Quintet, Silje Nergaard und Mats Eilertsen zu sehen, in der Woche darauf dann Beady Belle, die Arild Andersen Group und das Eivind Aarset Quartet. Am 12. November treten Bugge Wesseltoft, Bendik Hofseth’s Woodland und Elephant9 im virtuellen Konzertsaal auf, gefolgt von Nils Petter Molvæar, dem Tord Gustavsen Trio und Trygve Seim „Rumi Songs“ am 19. November. Den Schlusspunkt dieses ungewöhnlichen „Norwegian Digital Jazz Festivals“ setzen am 26. November Ketil Bjørnstadt mit einem Klaviersoloprogramm, Acoustic Unity um den Schlagzeuger Gard Nilssen und das heftig jazz-rockende Trio der Gitarristin Hedvig Mollestad.

Weiterführende Links

Norwegian Digital Jazz Festival (ab dem 29. Oktober)

Hier noch einmal alle Termine in der Übersicht, inklusive Teaser-Videos:

29.10.

Mathias Eick Quintet

Silje Nergaard

Mats Eilertsen

05.11.

Beady Belle

Arild Andersen Group

Eivind Aarset Quartet

12.11.

Bugge Wesseltoft

Bendik Hofseth’s Woodland

Elephant9

19.11.

Nils Petter Molvær

Tord Gustavsen Trio

Trygve Seim «Rumi Songs»

26.11.

Ketil Bjørnstad

Gard Nilssen Acoustic Unity

Hedvig Mollestad Trio