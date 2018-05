Freiburg: Internationale Kulturbörse

Kulturbörse FreiburgWenn im kommenden Januar in Freiburg die 31. Internationale Kulturbörse stattfindet, gibt es dort ungefähr 200 Liveauftritte. Da Veranstalter aus vielen verschiedenen Szenen vor Ort sind, ist die IKF eine gute Plattform auch für Jazzmusiker. So sind junge Talente aus unserer „Next Generation“-Reihe regelmäßig dort präsent. Bis zum 30. Juni können sich Künstler und Ensembles für einen Auftritt nächstes Jahr in Freiburg bewerben – und zwar ausschließlich online; eine Jury aus Branchenfachleuten wählt dann die Künstler aus.

Die Musikbühne befindet sich in einer Messehalle ausschließlich für Musik, man spricht mit seinem Auftritt also genau die Leute an, die einen sehen und hören sollten. Neben professionellen Veranstaltern aus der Club- und Festivalszene zählen auch Vertreter von Kultureinrichtungen aus den Kommunen, von kulturell engagierten Unternehmen sowie Produzenten und Eventfachleute zu den Fachbesuchern in Freiburg – ein Auftritt kann sich also lohnen.

