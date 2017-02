Berlinale: Félicité im Wettbewerb

FélicitéMit Alain Gomis‘ Werk „Félicité“ läuft ein Film im Wettbewerb der Berlinale, die vom 9. bis 19. Februar in Berlin stattfindet, für den die kongolesische Band Kasai Allstars die Musik beisteuert und im Film auch auftritt. Crammed Discs wird den Soundtrack zum Film im Frühjahr veröffentlichen. Der genaue Termin, wie auch der Starttermin in den deutschen Kinos ist noch nicht bekannt. Aktuell gibt es einen Sampler mit Musik aus dem Film als Download, der auf Anfrage zum Beispiel für die Vorab-Berichterstattung zur Berlinale bemustert werden kann.

Der Plot: Die Nachtclubsängerin Félicité lebt in Kinshasa. Sie singt in einer Bar und zieht ihren 16-jährigen Sohn Samo alleine groß. Eines Morgens erhält sie einen Anruf aus einem Krankenhaus, in das Samo nach einem Unfall eingewiesen wurde. Er riskiert ein Bein zu verlieren, wenn Félicité die Operation nicht bezahlen kann. Sie geht auf eine verzweifelte Suche durch die Stadt, in ihre Vergangenheit und Träume, um das Geld aufzubrigen, aber als sie ihr Ziel fast erreicht hat, wird ihrem Sohn das Bein doch amputiert. In einem Kommentar des Regisseurs heißt es: „I imagine this film as a song, a hypnotic and sensual blues song.“ Die Rolle der Félicité ist übrigens der von Kasai Allstars-Sängerin Muambuyi nachempfunden.

