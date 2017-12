Der besondere Geschenktipp: „American Jazz Heroes Vol. 2“ zum Aktionspreis

American Jazz Heroes Vol. 2Der zweite Teil von Arne Reimers Erfolgsgeschichte „American Jazz Heroes“ fiel mit 240 Seiten und 236 Fotos tatsächlich noch etwas prachtvoller aus als sein Vorgänger. Das Konzept ist aber geblieben: Erneut hat Reimer 50 amerikanische Jazzlegenden besucht und in einem Prachtband in Text und Bild porträtiert: Stars wie Sonny Rollins, Ornette Coleman, Roy Ayers, Charles Lloyd, Jack DeJohnette, Randy Brecker und Lee Konitz, aber auch weniger bekannte, historisch dennoch wichtige Künstler wie Freddie Redd, Sonny Simmons und Horace Parlan. Die Pressereaktionen auf die Veröffentlichung von „American Jazz Heroes Vol. 2“ waren erneut enthusiastisch. „Arne Reimer hat die amerikanische Jazz-Heldengeschichte mit einem vorzüglichen Buch fortgeschrieben“, so Bert Noglik im Deutschlandfunk. „Das Buch ist mehr als nur ein Lexikon der Jazzmusik, es ist eine Liebeserklärung an die Helden des Jazz“, meinte Cem Akalin im Bonner General-Anzeiger. Und der „Chef-Digger“ in Sachen unbekannte bzw. wiederentdeckte Musik, der Engländer Giles Peterson, äußerte sich geradezu überschwänglich: „Best jazz photographic document out there. Essential!“ Für seine aufwändige Recherche-Arbeit und deren überaus kreative Umsetzung wurde Arne Reimer dieses Jahr mit dem „Sonderpreis“ des ECHO Jazz ausgezeichnet.

