Hitzige Tage in Kreuzberg präsentiert das Berliner XJazz-Festival, das in diesem Jahr auch Ableger in Ankara und Istanbul zu bieten hat, vom 3. bis zum 7. Mai. In angesagten Locations rund ums Schlesische Tor werden wieder unzählige Bands aus Jazz, World und Electro zu erleben sein.

Angekündigt haben sich unter anderen das Quartett der trommelnden Afro-Funk-Legende Tony Allen, Onom Agemo & The Disco Jumpers, Rolf Kühn mit Asja Valcic und Amoy Ribas, Wallis Bird & The Irish Migration, Malky, Natalia Mateo, Hütte & The Homegrown Organic Gospel Choir, die britische Band Dinosaur, Sebastian Studnitzky mit KY, das Duo aus Adam Baldych & Helge Lien sowie das Trio des israelischen Gitarristen Gilad Hekselman.

Außerdem dabei: Jacob Collier, das Duo Andrea Benini & Gianluca Petrella, Bitty McLean & The Magic Touch, Amok Amor, das Trio Lammel Lauer Bornstein, Fink’s Sunday Night Blues Club, Moses Boyd, Igor Osypov & Logan Richardson sowie das Spoken-Word-/HipHop-Projekt Spitting Chamber Music des Orchesterkollektivs stargaze mit Malikah, Inna Modja und Käpt’n Peng.

