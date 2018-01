„Women in Jazz“ erlebt in Halle an der Saale bereits seine 13. Ausgabe. Das Festival startet am 21. April und geht bis zum 1. Mai 2018.

Protagonistin des Eröffnungskonzertes ist die amerikanische Jazzsängerin Lizz Wright, die gerade erst mit dem renommierten Ella-Fitzgerald-Preis ausgezeichnet wurde.

Im Mittelpunkt des Festivals steht das Projekt „Bienvenue! – Jazz de France“. Mit dem Jazzchor The Voice Messengers, der Gypsy-Formation Paris Combo, der Sängerin Sandra Nkaké, der Saxofonistin Céline Bonacina und den beiden Sängerinnen Mathilde Toussaint und Ellene Masri kann man die ganze Vielfarbigkeit der Jazzszene unseres Nachbarlandes entdecken.

Bei den weiteren Konzerten stehen die kubanische Pianistin Marialy Pacheco, die beiden Schweizerinnen Lucia Cadotsch und Julie Campiche, Hailey Tuck aus den USA, Pascal von Wroblewsky aus Deutschland und Sarah McKenzie aus Australien auf der Bühne.

Mit dem Konzert „25 Jahre Uni-Bigband feat. Shayna Steele“ findet das Festival seinen furiosen Abschluss.

