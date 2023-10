Jazz thing präsentiert: Winterjazz 2024

Als vor 13 Jahren zum ersten Mal Anfang Januar das Umsonst-Festival Winterjazz Köln stattfand, wollte man seinen Augen nicht trauen: Die Kölner/-innen rannten dem Stadtgarten die Türen ein und es hatte den Anschein, dass jeder und jede sehen und hören wollte, was die Kölner Bands und Musiker/-innen auf die Bühne brachten. Mit Ausnahme der Corona-Streaming-Ausgaben war das bislang auch jedes Jahr so gewesen.

Das Programm für ihr 13. Winterjazz am 6. Januar 2024 haben die Kuratorinnen, Saxofonistin Angelika Niescier und Bassistin Ulla Oster, noch nicht bekannt gegeben, das geschieht am 15. November.

Auch dieses Mal wird es am Vorabend wieder ein NICA live special mit Konzerten einiger Stipendiat/-innen vom NRW-Exzellenzförderprogramm NICA artists developement geben. Dieser 5. Januar ist eigentlich geladenen Gästen vorbehalten. Doch wer fix ist und am Vormittag dieses Januarfreitags eine Mail an info@stadtgarten.de schickt, kann vielleicht eines der wenigen Tickets ergattern.

Aktuelle Infos unter www.winterjazzkoeln.com.