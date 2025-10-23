Jazz thing präsentiert: UNIT live!

Nicht nur bei Einzelkonzerten in der Schweiz, Österreich und Deutschland will die Schweizer Plattenfirma Unit Records mit ihrer live!-Strecke präsent sein. Vielmehr soll das Publikum auch bei Festivals mit Jazz und improvisierter Musik von Unit-Acts unterhalten werden.

So zum Beispiel diesen Herbst, wenn UNIT live! bei Jazz Linard in Lavin inmitten der Schweizer Alpen zu Gast ist. Den Anfang macht am 7. November das Quartett des Schweizer Saxofonisten Niculin Janett, das sich mit einem mitreißenden Modern Jazz den Absurditäten des Lebens stellt. Weiter geht es am 8. November mit gleich zwei Unit-Bands: it’s me? ist der Name der „Modular Music Machines“, mit denen Jürg Zimmermann und Matthias Tschopp mit modularen Synthesizern und diversen Blechblasinstrumenten dichte Texturen weben.

Neu bei Unit Records ist das Sheen Trio um die in Osnabrück lebende und in Teheran aufgewachsene Bassklarinettistin Shabnam Parvaresh, die trittsicher auf der Grenze zwischen imaginärer Folklore, ruppigem Rock und musikalischer Avantgarde entlanggeht.

Auch am Schlusswochenende 14. und 15. November von Jazz Linard sind drei Unit-Acts am Start. Das Trio Witold übersetzt die gleichermaßen harmonisch komplexe wie melodisch singbare Klangsprache eines Witold Lutosławski in zeitgenössische Improvisationsmusik.

Das Chuchchepati Orchestra, das eigentlich ein Trio ist, nimmt sich nicht nur vor, einen weiteren Takt seines Versuchs der langsamsten Version des „Hummelflugs“ von Rimski-Korsakow zu spielen, sondern will auch Field Recordings von Insekten mit analogen Klängen kombinieren. Die Saxofonistin Anna Tsombanis und ihr Quartett schließlich sind mit zwei Kontrabässen und Schlagzeug auf einen im wahren Wortsinn tiefgründigen Modern Jazz fokussiert.

Dann gibt es in dieser Herbststrecke von UNIT live! noch drei Einzelkonzerte in der Schweiz: mit Dudu Penz am 18. November im Sternen in Malans, dem Jazzpiano-Trio Dig Dug Dug in der Esse in Winterthur am 27. November und dem Marc Jufer 4tet beim Patchwork Festival in Delémont am 13. Dezember.