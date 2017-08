Zum ersten Mal sind sie hierzulande unterwegs: Das Qartett des kalifornischen Sängers und Gitarristen Tommy Castro versteht es wie kaum eine andere Band, soliden Bluesrock mit Gespür für tiefen Soul und muskulösen Funk zu verbinden.

Seit 30 Jahren spielt Tommy Castro den Blues, seit 2009 ist er beim Chicagoer Alligatorlabel unter Vertrag, ein Adelstitel in der Welt des Blues. Sein viertes Album für Alligator erscheint rechtzeitig zur Tour: „Stomping Ground” zeigt, was in dieser Band und ihrem Frontmann steckt, der von Legenden wie B.B. King und Carlos Santana gleichermaßen gefeiert worden ist.

Jazz thing Live thing

Tommy Castro & The Painkillers

15.11. Verviers/B, Spirit of 66

16.11. Leiden/NL, De Nobel

17.11. Breda/NL, The Mezz

18.11. Ottersum/NL, Roepaen

20.11. Fürth, Kofferfabrik

21.11. Soest, Schlachthof

22.11. Bremen, Meisenfrei

23.11. Berlin, Musik & Frieden

24.11. Köln, Yard Club

25.11. Dortmund, Blue Notez