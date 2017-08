Mit den „Serious Series” geht eine Veranstaltungsreihe in die nächste Runde, die in Berlin seit Jahren zeitgenössischen Jazz präsentiert und von der Harfenistin Kathrin Pechlof und dem Saxofonisten Chris­tian Weidner kuratiert wird.

In den Uferstudios an der Badstraße wird es drei Konzerte geben. Am 20. September spielen die Killing Popes mit Frank Möbus, Dan Nicholls, Dan Peter Sundland und Oli Steidle sowie das Duo aus Susana Santos Silva und Sven-Åke Johannson. Einen Tag später gibt es ein Solokonzert des Bassisten Jozef Dumoulin sowie einen Auftritt eines Trios von Chris­tian Weidner mit Andreas Lang und Moritz Baumgärtner. Und am 7. Oktober spielt die Großformation Loom des Saxofonisten Niels Klein mit so illustren Namen wie Wanja Slavin, Steffen Schorn, Matthias Schriefl und Johannes Lauer.

Jazz thing Live thing

Serious Series

Berlin 20.09. Killing Popes, Susana Santos Silva & Sven-Åke Johansson 21.09. Weidner/Lang/Baumgärtner, Jozef Dumoulin 07.10. Niels Klein LOOM

(Info: www.seriousseries.de)