Gerade hat Rebekka Bakken ihr neues Album „Things You Leave Behind“ (OKeh/Sony) veröffentlicht, da kommt die Titelheldin unserer vorherigen Ausgabe auch flugs auf Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz.

„Bis in die Haarspitzen erotisch“ fand einst Ulrich Olshausen in der FAZ die norwegische Sängerin, deren Stimme sich mühelos von rauen, rauchigen Klängen bis zu klaren, hellen Tönen bewegt. Noch einmal Olshausen: „Die 4-Oktaven-Stimme, das zarte, beherrschte, manchmal nur wie ein Register eingesetzte Vibrato, die fast pfeifende Höhe, die satte Tiefe, die souveräne Technik, das alles steht im Dienst einer phänomenalen Strahlkraft.“ Im März und April 2019 kann man sich bei Konzerten von Rebekka Bakken in Zürich, Berlin, Hamburg, Köln, Graz und acht weiteren Städten selbst davon überzeugen.

Jazz thing präsentiert

Rebekka Bakken

21.03. Bremen, Schlachthof

22.03. Berlin, Heimathafen Neukölln

23.03. Hamburg, Mojo

24.03. Hannover, Theater am Aegi

25.03. Köln, Gloria

27.03. Zürich/CH, Kaufleuten

29.03. Saarlouis, Theater am Ring

30.03. Mainz, Kurfürstliches Schloss

31.03. Stuttgart, Theaterhaus

02.04. München, Muffathalle

03.04. Graz/A, Orpheum

04.04. Salzburg/A, Republic

07.04. Linz/A, Posthof