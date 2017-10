Die Puppini Sisters sind zurück! Mit ihrer von der Swing-Ära geprägten Popmusik sowie ihrem Sinn für Glamour und Spaß führten die drei Damen aus England die Retrowelle der letzten Jahre an, und ihr Bandname wurde schnell zu einem Synonym für Mode, Stil und Anziehungskraft.



Bereits sechs Alben haben die Schwestern, die eigentlich keine sind, in den gut zehn Jahren ihres Bestehens eingesungen. Auf ihrer letzten CD „The Highlife“ haben sie sich alten Songs wie „Tico Tico“ oder „Ac-Cent-Tchu-Ate The Positive“ und nicht ganz so alten wie „Girls Just Wanna Have Fun“ gewidmet. Die britische Musikzeitschrift Mojo nannte die Band einen „triple kiss of life“, und der deutsche Stern attestierte ihr „eine ordentliche Prise Glamour“. Die Puppini Sisters selbst nennen ihre Musik Vintage-Swing-Pop, und im November kommen Marcella Puppini, Kate Mullins und Emma Smith für vier Konzerte nach Deutschland.

Jazz thing präsentiert:Puppini Sisters

12.11. Berlin, Quasimodo

13.11. Hamburg, Imperial Theater

15.11. Köln, Stadtgarten

17.11. Darmstadt, Staatstheater