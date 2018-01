In seiner rund zehnjährigen Karriere war das Portico Quartet zeitweise gar kein Quartett mehr, aber immer wussten die Briten mit loungigen Tönen und Grooves zwischen Downtempo, Ambient, minimalistischer und cineastischer Musik ihr Publikum zu begeistern.

Für ihre Tour mit sechs Terminen in Deutschland und Österreich hat die Band diesmal nicht nur ihr neues Album „Art In The Age Of Automation“ (Gondwana/Groove Attack) im Gepäck, das schon im Titel wichtige künstlerische Fragen stellt: Sie ist auch längst wieder zu viert unterwegs.

Jazz thing präsentiert

Portico Quartet

26.04. Köln, Club Bahnhof Ehrenfeld

27.04. Berlin, Lido

28.04. Hamburg, Mojo

09.05. Erlangen, E-Werk

10.05. München, Ampere

11.05. Wien/A, Grelle Forelle