Jazz thing präsentiert: open excess

open excess heißt das Trio des Pianisten Lucca Keller, das sich zum Abschluss einer zweijährigen Entwicklungsphase ein spektakuläres Konzert im Kölner Jazzclub King Georg – im Rahmen von dessen Young-Talents-Reihe – gönnt.

Am 22. November 2023 wollen die drei nicht nur ein Feuerwerk der musikalischen Virtuosität abbrennen, sondern haben sich außerdem vier Gäste eingeladen: die Cellistin Elisabeth Coudoux, die Sängerin Anna Reizbikh und die Saxofonisten Peter Ehwald und Max Schweder.

open excess stehen auch für ein mixed-abled Musikkollektiv, das die Musiker zusammen mit dem Un-Label Sound and Music Department aufgebaut haben: Man will neue Musiker/-innen mit Behinderung finden, Kooperationen schließen und in einer Musikszene Anschluss schaffen, in der noch zu viele Ausschlüsse stattfinden.

Das King Georg weist darauf hin, dass es zwar mit dem Rollstuhl befahrbar ist, aber leider über keine barrierefreien Toiletten verfügt – die sind zwei Minuten entfernt, Infos gibt’s vor Ort.

Aktuelle Infos und Tickets gibt es ebenda, beim King Georg.