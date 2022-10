Jazz thing präsentiert: Offbeat Concert Series

In Basel gibt es in diesem Winter auch abseits des Jazzfestivals in den Offbeat Concert Series jede Menge Konzerte.

Am 30. Oktober stehen das Pianoduo Dado Moroni & Danny Grissett sowie das Tingvall Trio auf dem Programm. Gretchen Parlato und ihr Quartett spielen am 6. November, das Sextett von Émile Parisien am 16. November und einen Tag später ist Dee Dee Bridgewater mit ihrer Band zu Gast. Ein Solokonzert von Iiro Rantala und einen Auftritt von Ida Sand gibt’s am 8. Dezember.

Das Trio des norwegischen Pianisten Tord Gustavsen ist am 17. Januar 2023 zu Gast. Die portugiesische Sängerin Carminho kommt am 7. Februar nach Basel, und US-Gitarrist John Scofield präsentiert sein Album „Yankee Go Home!“ am 11. März. Für den 3. April steht dann noch ein Konzert mit dem tunesischen Oud-Virtuosen Anouar Brahem und seinem Quartett auf dem Programm.

Aktuelle Informationen gibt es bei Offbeat Concerts.