Immer, wenn es in einem „geraden“ Jahr auf Weihnachten zugeht, kommt Nils Landgren mit seinen „Friends“ – zu denen unter anderen Ida Sand, Eva Kruse, Jeanette Köhn, Sharon Dyall und Jessica Pilnäs zählen – in die Kirchen unserer Republik, um „Christmas With My Friends“ zu zelebrieren; die gleichnamige Tonträgerserie bei ACT (Vertrieb: edel) ist aktuell bei Folge VI angekommen (siehe Rezension im aktuellen Heft).

Los geht’s am 29. November in der Kirche St. Paul in Fürth, Schluss ist am 18. Dezember in der Münchner St.-Matthäus-Kirche. Mit dem Ticketkauf sollte man sich ranhalten, denn etliche der Konzerte – beispielsweise in Köln, Bochum und Wiesbaden – sind bereits ausverkauft. Dass Meister Landgren nicht nur zur Posaune greift, sondern auch selbst singt, dürfte sich mittlerweile herumgesprochen haben.

Jazz thing präsentiert

Nils Landgren Christmas With My Friends

29.11. Fürth, St. Paulskirche

30.11. Berlin, Dom

01.12. Hilchenbach, Evangelische Kirche

02.12. Köln, Kulturkirche

03.12. Kiel, Schloss

04.12. Hamburg, Mehr! Theater

05.12. Wesselburen, St. Bartholomäus Kirche

08.12. Bochum, Christuskirche

09.12. Düsseldorf, Johanniskirche

10.12. Allensbach, Klosterkirche

11.12. Basel/CH, Martinskirche

12.12. Zürich/CH, Neumünster

13.12. Villingen, Franziskaner Konzerthaus

14.12. Wiesbaden, Lutherkirche

15.12. Dresden, Himmelfahrtskirche

16.12. Leipzig, Peterskirche

18.12. München, Matthäuskirche