Jazz thing präsentiert: Multiphonics & Jazzmeeting Wuppertal 2025

Die im vergangenen Jahr begonnene Zusammenarbeit der Festivals Multiphonics in Köln und Jazzmeeting in Wuppertal wird in diesem Jahr fortgesetzt. Zwar bleiben beide Festivals ökonomisch und organisatorisch autark. Verantwortlich für das Klarinettenfestival Multiphonics ist der gleichnamige Verein, der von der Klarinettistin und Kuratorin Annette Maye und Jens Eggensperger vertreten wird, während das Jazzmeeting Wuppertal vom Verein OpenSky mit seinen beiden Vorsitzenden Tillmann Braune und Ulrich Rasch organisiert wird. Inhaltlich ist man sich aber mit seinen Programmen noch nähergekommen und möchte erneut die Grenzen des zeitgenössischen Jazz und einer aktuellen improvisierten Musik ausloten.

Auftakt für Multiphonics ist am 12. Oktober 2025 das Konzert mit dem Beyond The Roots LARGE ENSEMBLE im Orangerie Theater im Kölner Volksgarten. Dieses transkulturelle Orchester schlägt mit seinen Programmen stets Brücken zwischen improvisierter und komponierter Neuer Musik, zeitgenössischem Jazz und den Musikkulturen der Welt.

Spannend wird das Konzert am 14. Oktober 2025 im Kölner Loft, wenn sich Multiphonics 8 unter der Leitung der Wiener Bassistin Gina Schwarz dem Werk des englischen Singer-Songwriters Nick Drake nähern. Dann noch im Programm: das Quispel Quintet unter der Führung des Wiener Saxofonisten Leonhard Skorupa am 15. Oktober 2025 im Doppel mit dem Multiphonics Improvisers Orchestra und PATA MAGMA von Norbert Stein, dem Duo Thomas Savy (Klarinette) und Pierre-François Blanchard (Piano) am 16. und das Trio Markus Stockhausen, Florian Weber und Claudio Puntin im Verbund mit dem Klarinettisten Yom sowie den beiden Ceccaldi-Brüdern Théo (Geige) und Valentin (Cello) am 17. Oktober 2025. Das Finale am 18. Oktober 2025 bestreiten die Flötistin Naïssam Jalal mit ihrem Projekt „Landscapes Of Eternity“ und das Quartett Cacha Mudinho.

Einige der Multiphonics-Acts finden sich dann auch im Programm vom Jazzmeeting Wuppertal wieder, das vom 30. Oktober bis 8. November 2025 stattfindet – zum Beispiel das Trio mit Stockhausen, Weber und Puntin sowie Jalal mit ihren „Landscapes Of Eternity“. Darüber hinaus ist der momentan vom Publikum und den Medien gefeierte französische Posaunist Robinson Khoury mit seinem Trio MŸA ebenso in Wuppertal zu Gast wie die bahrainisch-britische Trompeterin Yazz Ahmed, Jörg Schippas Quartett UnbedingT, das Felix Hauptmann Quartett mit der in Berlin lebenden argentinischen Saxofonistin Camila Nebbia und das Uri Caine Trio.

Alles Infos unter multiphonics-festival.com und jazzmeeting-wuppertal.de.