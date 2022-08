Jazz thing präsentiert: Multiphonics 2022

In der bundesdeutschen Festivallandschaft verfügen die Multiphonics über ein Alleinstellungsmerkmal, denn bei diesem Festival steht die Klarinette im Mittelpunkt, die künstlerische Leiterin Annette Maye ist selbst eine gefragte Klarinettistin. In diesem Jahr verteilen sich die Konzerte der Multiphonics vom 20. bis zum 26. September über diverse Spielorte in Köln, Düsseldorf und Wuppertal.

Zu den Festivalhighlights zählen sicherlich die Konzerte mit dem kubanischen Klarinettisten und Saxofonisten Paquito d‘Rivera. Von dem Grammygewinner darf man swingenden und mitreißenden Latin Jazz erwarten, obwohl er sich auch schon als klassischer Komponist hervorgetan hat. Paul Heller, der Saxofonist der WDR Big Band, hat extra für ihn eine All Star Bigband zusammengestellt, zu der beispielsweise der Trompeter Andy Haderer, der Pianist Hubert Nuss und der Schlagzeuger Hans Dekker gehören.

Auch Rolf Kühn zählt seit Jahrzehnten zu den herausragenden Persönlichkeiten an seinem Instrument. Zu den Multiphonics kommt der Klarinettist mit seinem Quartett Yellow & Blue, dem der Pianist Frank Chastenier, die Bassistin Lisa Wulff und der Schlagzeuger Tupac Mantilla angehören.

Kühns französischer Kollege Louis Sclavis war genau wie Kühn selbst schon mehrmals bei den Multiphonics zu Gast. Diesmal hat er das Quartett dabei, mit dem er das Album „Characters On A Wall“ eingespielt hat. Sclavis, der Pianist Benjamin Moussay, der Bassist Frédéric Chiffoleau und der Schlagzeuger Christophe Lavergne haben sich dabei von den Schwarzweißzeichnungen des Künstlers Ernest Pignon-Ernest inspirieren lassen, die dieser an Mauern in Paris, Neapel und Ramallah angebracht hat.

Die amerikanische Pianistin Kris Davis hat mit Joachim Badenhorst und Frank Gratkowski gleich zwei Musiker dabei, die vornehmlich an diversen Bassklarinetten zu hören sind. Der Bassist Miles Perkin und der Schlagzeuger Jim Black machen ihre Band Save Your Breath komplett. Der österreichische Saxofonist und Klarinettist Leonhard Skorupa hat in seiner Band Sketchbook 4 ebenfalls einen zweiten Holzbläser an Bord, nämlich den Bassklarinettisten Daniel Moser, außerdem gehören Gitarrist Andi Tausch und Schlagzeuger Konstantin Kräutler zum Ensemble.

Die israelische Klarinettistin Shirley Brill hat ihr Ensemble Sistanagila mit israelischen und iranischen Musikern in Berlin gegründet, es widmet sich Melodien aus Klezmer, sephardischer und persischer Musik. The Persian Side of Jazz erkundet der iranische Gitarrist Mahan Mirarab, der auch ein bundloses Instrument spielt, mit seiner gleichnamigen Band, zu der die Klarinettistin Mona Matbou Riahi gehört.

Ungewöhnlich ist die Kombination aus Klarinette und Laute, die David Orlowsky und David Bergmüller präsentieren. Als klassischer Klarinettist machte Orlowsky mit seinem Trio Karriere, die Band wurde gleich zweimal mit dem ECHO Klassik ausgezeichnet. Nun ist es Zeit für etwas Neues: In dem österreichischen Lautenisten David Bergmüller entdeckte Orlowsky einen Seelenverwandten, mit dem er eine Mischung aus originalen und barocken Kompositionen spielt.

Die New York Gypsy Allstars um den mazedonischen Klarinettisten Ismail Lumanovski verbinden osteuropäische Romatraditionen mit Einflüssen aus der indischen, der lateinamerikanischen Musik und dem Jazz sowie Salsarhythmen, Bhangrasound und funkigen Grooves. Die Mixtur des Quintetts lebt auch vom frappanten Showtalent der Musiker.

Annette Maye und der Perkussionist Murat Coskun bilden das Duo FisFüz, das sich seit Jahren als einfühlsamer, weltoffener und wissbegieriger Brückenbauer zwischen Kulturen und Genres erwiesen hat. Für ihr Projekt „Traces of the Black Sea“ haben sie das Camerata Streichquartett, zwei Perkussionisten und den Kanunvirtuosen Muhittin Kemal hinzugebeten, mit denen sie sich auf eine musikalische Spurensuche ans Schwarze Meer begeben wollen.

Welche Band an welchen Spielorten zu erleben ist, das kann man am besten bei multiphonics-festival.com nachlesen.