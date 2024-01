Jazz thing präsentiert: Mr. M's Jazz Club 2024

Etwas ganz Besonderes hat sich Mr. M’s Jazz Club in Baden-Baden für sein Festival vom 14. bis zum 16. März einfallen lassen.

An allen drei Abenden spielt Bassist Nathan East – bekannt aus der Band von Eric Clapton – in jeweils verschiedenen Konstellationen. „Das Konzept von Marc Marshall hat mich begeistert“, bekennt East. „Es freut mich auch sehr, dass meine Tochter Sara als Sängerin und mein Sohn Noah als Pianist mit dabei sind.“

Die drei Abende stehen unter dem Motto „The Unplugged Session“, „Let’s Groove Tonight“ und „Meets The Next Generation“ – begleitet werden Nathan East und seine Gäste dabei stets von Mr. M’s All Star Band unter der Leitung von Frank Lauber. Im Bénazet-Saal vom Kurhaus Baden-Baden in der Kaiserallee spielen seit fünfzehn Jahren die ganz Großen des Jazz: Till Brönner, Curtis Stigers und Nils Landgren waren schon bei Mr. M zu Gast.

Weitere Infos gibt’s bei mister-ms.de.