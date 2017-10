European Jazz Legends | 17.11.2017, Theater Gütersloh

Musik ist für Martial Solal entweder Klassik oder Jazz, denn „alles andere ist entweder nur Geräusch oder Tanzmusik “. 1927 in Algier geboren, dort von seiner Mutter, einer Opernsängerin, klassisch am Klavier ausgebildet, zählt der 90-Jährige nach wie vor zu den besten Jazzpianisten der Welt. In seiner Wahlheimat Frankreich gewann er schon 1956 den zweiten „Django D‘Or“, inzwischen hat man in Paris einen Preis nach ihm benannt, den „Concours de piano jazz Martial Solal“. Dass er außerdem Kammermusik, ein Concerto für Piano und Orchester oder hervorragende Filmmusiken geschrieben hat, Letzteres etwa 1959 für den Godard-Film-Noir „Außer Atem“, dazu erfolgreiche Bigbands geleitet und in diversen Trio-Formationen zu hören war, macht ihn umso mehr zur „European Jazz Legend “.

Ein würdiger Abschluss also, wenn Martial Solal am 17. November 2017 das letzte Konzert in der insgesamt dreijährigen Reihe „European Jazz Legends“ gibt. Im Theater Gütersloh wird Solal an diesem Abend allerdings weder mit seiner Bigband noch im Trio auftreten, sondern solo. Für „Solosolal“ gehört diese Kür zum Tagesgeschäft; schon 1960 spielte er auf seiner ersten in den USA veröffentlichten LP auch solo. Nach wie vor übt er dafür an einem alten „Studentenklavier“, umso mehr freut er sich auf die Konzertflügel, die ihm für Auftritte gestellt werden.

„Das Wichtige und Schwierige an so einem Solokonzert ist allerdings“, wie Martial Solal sagt, „es kontinuierlich interessant zu gestalten – für mich und das Publikum.“