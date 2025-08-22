Jazz thing präsentiert: Leverkusener Jazztage 2025

Elvis Costello, Candy Dulfer, Quadro Nuevo, Viktoria Tolstoy, Dee Dee Bridgewater und ihre Tochter China Moses gehören zu den Headlinern der Leverkusener Jazztage, die in diesem Jahr vom 4. bis zum 23. November über zahlreiche Bühnen der Stadt am Rhein gehen.

Eröffnet wird das Festival von Jon Batiste in Wuppertal. Zu den weiteren Highlights zählen der Gitarrist Keziah Jones, die britische Afro-Jazz-Formation Kokoroko, Donnerdaumen Marcus Miller, Till Brönner, Chilly Gonzales, Incognito, die Stereo MC’s, die deutschen Fusion-Pioniere Kraan, Tim Bendzko mit seinem Trio, Curtis Stigers, Dhafer Youssef, Lizz Wright, Angélique Kidjo, Lydie Auvray, Triosence und die Jazzkantine.

Mit dem Trio von Michael Wollny und dem des jungen Pianisten Vincent Meissner gibt es am 10. November im Erholungshaus ein ganz besonderes Klavierprogramm. US-Crooner Kurt Elling wird am 12. November mit den Fusion-Legenden Yellowjackets antreten.

Eine Schlagzeugnacht der Superlative steht am 13. November auf dem Programm: Billy Cobham spielt mit seiner Band, Steve Gadd in einem All-Star-Quartett mit Simon Oslender, Will Lee und Bruno Müller. Das Konzert von Götz Alsmann am 20. November im Leverkusener Erholungshaus ist ein weiteres Highlight der Jazztage, genau wie das Konzert von Julian & Roman Wasserfuhr am 22. November und das des Tingvall Trios einen Tag später.

Das genaue Programm findet sich unter leverkusener-jazztage.de im Netz.