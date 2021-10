Jazz thing präsentiert Leverkusener Jazztage 2021

Mit ihrer diesjährigen Ausgabe vom 4. bis zum 21. November finden die Leverkusener Jazztage bereits zum 42. Mal statt, und damit ist klar, dass es sich um eines der traditionsreichsten Jazzfestivals Deutschlands handelt.

Max Herre, Kenny Garrett, Nils Wülker und Candy Dulfer zählen zu den Top-Acts in diesem Jahr. Max Herre tritt zusammen mit der Band Web Web des Keyboarders Roberto di Gioia an. Der amerikanische Saxofonist Kenny Garrett kommt mit seinem Sextett und wird sein aktuelles Album „Sounds From The Ancestors“ vorstellen. Trompeter Nils Wülker wird mit seiner Band, zu der auch Gitarrist Arne Jansen gehört, sein letztes Album „Go“ präsentieren. Saxofonistin Candy Dulfer war schon unzählige Male in Leverkusen zu Gast und wird sich auch in diesem Jahr wieder als Hollands attraktivster Funk- und Soulexport erweisen.

Der Rest des Programms ist so umfangreich, dass wir nur die Höhepunkte aufzählen können. Sänger Max Mutzke hat sich mit der kubanischen Pianistin Marialy Pacheco zusammengetan, das Tingvall Trio zählt auch in Leverkusen zu den absoluten Publikumslieblingen. Durch seinen Megahit „Ayo Technology“ ist der belgische Sänger Milow immer noch bekannt, seine Kollegin Rebekka Bakken aus Norwegen wird nicht nur von der FAZ („Wer sie hört, ist verloren“) verehrt.

Die Jazzrausch Big Band ist ebenso in Leverkusen zu Gast wie das All-Star-Quartett Wollny/Parisien/Lefebvre/Lillinger. Der schwedische Bassist Lars Danielsson tritt mit seinem Quartett Liberetto an, Pianist Joey Alexander kommt mit seinem Trio. Ebenfalls für das Trioformat hat sich Bassist Avishai Cohen entschieden, die Dreamband des Schlagzeugers Wolfgang Haffner hat dagegen sechs Mitglieder (unter anderen Bill Evans und Randy Brecker).

Mit Silje Nergaard und Lisa Simone stehen noch zwei starke Sängerinnen auf dem Programm. Außerdem haben sich Quadro Nuevo, Konstantin Wecker, das Emil Brandqvist Trio, Myles Sanko, Ola Onabulé, Roachford und Wolfgang Niedecken in Leverkusen angekündigt.

