Jazz thing präsentiert John McLaughlin

John McLaughlin zählt seit Jahrzehnten zu den großen lebenden Legenden des Jazz. Im März kommt der britische Gitarrist zu neun Konzerten zwischen Bremen und München nach Deutschland.

McLaughlin tritt auf dieser Tour mit seiner aktuellen elektrischen Band The 4th Dimension an, zu der der Keyboarder Gary Husband, der Schlagzeuger Ranjit Barot und der Bassist Etienne M‘Bappé zählen. Die Band vereint unterschiedliche Kulturen und musikalische Traditionen in einem Allstar-Ensemble, dessen Energie ihresgleichen sucht.

Jazz thing präsentiert

John McLaughlin & The 4th Dimension

05.03. Neunkirchen, Neue Gebläsehalle

07.03. Hannover, Theater Am Aegi

08.03. Dresden, Alter Schlachthof

11.03. Dortmund, Konzerthaus

15.03. Bielefeld, Rudolf-Oetker-Halle

16.03. Bremen, Glocke

17.03. Berlin, Admiralspalast

19.03. Ludwigshafen, Feierabendhaus

21.03. München, Prinzregententheater

