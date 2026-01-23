Jazz thing präsentiert: Internationale Jazzwoche Burghausen 2026

Vom 17. bis 22. März 2026 feiert die Internationale Jazzwoche Burghausen mit ihrer 55. Ausgabe ein kleines Jubiläum.

Ihre Premiere hatte die Jazzwoche im März 1970, auf den Weg gebracht wurde sie vom Burghauser Gerichtsvollzieher und Jazzfan Helmut Viertl, und als künstlerischen Leiter hatte man den Münchner Saxofonisten und Pädagogen Josef „Joe“ Viera berufen, der die Jazzwoche bis zu seinem Tod 2024 verantwortete.

In den zurückliegenden Jahrzehnten kamen viele Jazzgrößen in die bayerische Stadt an der Salzach – zum Beispiel Dizzy Gillespie, Horace Silver, Ron Carter, Max Roach, Stan Getz, Ray Brown und Benny Golson. Seit 2006 beschließt der „Next Generation Day“ die Jazzwoche, eröffnet wird das Festival seit 2009 mit dem Finale zum „Europäischen Burghauser Nachwuchs-Jazzpreis“ – so auch die 55. Ausgabe.

Richtig los geht es am 18. März, wenn Gitarrist Mike Stern die Jazzwoche in der Wackerhalle jazzrockend einläuten wird. Am nächsten Abend feiert Schlagzeuger Wolfgang Haffner mit Gästen seinen 60. Geburtstag, zuvor erinnert der afroamerikanische Trompeter Theo Croker mit „Blue Moods: Miles In The Golden Hour“ an Miles Davis, der im Mai 100 Jahre alt geworden wäre.

Am Freitag hat man die Qual der Wahl: Lässt man sich in der Wackerhalle von den Funk Apostles um Sänger und Pianist Cory Henry unter Strom setzen? Oder geht man in die Altstadt, um sich im Ankersaal durch die akustischen, von Maja S. K. Ratkje und Stian Westerhus gespielten Klänge von Gitarre, Gesang und Harmonium umgarnen zu lassen?

Der Samstagnachmittag ist wieder dem Blues vorbehalten – mit Paul Lamb & The King Snakes und Ronnie Baker Brooks. Am Abend folgen das Zurich Jazz Orchestra mit Robben Ford als Gast und Irreversible Entanglements, während acht Bands bei der „Jazznight“ die Nacht zum Tage machen.

Beim „Next Generation Day“ ist sonntags unter anderem der Kölner Trompeter Jakob Bänsch mit seinem Quintett zu hören, und für die abendlichen Jamsessions im Jazzkeller hat man das Trio der Pianistin Shuteen Erdenebaatar engagiert.

Alle Infos unter b-jazz.com.