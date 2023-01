Jazz thing präsentiert: Jazzwoche Burghausen 2023

Vom 21. bis zum 26. März 2023 öffnet die Jazzwoche Burghausen ihre Pforten. Wie üblich beginnt das Festival mit dem 13. Europäischen Burghauser Nachwuchs-Jazzpreis.

Die Gewinner/-innen erhalten ein Preisgeld von 5.000 Euro und eröffnen außerdem das Festivalprogramm auf der Hauptbühne am nächsten Tag. Danach spielt US-Gitarrist Lee Ritenour mit seinen musikalischen „Friends“. Der schweizerische Bassist Heiri Känzig spielt mit seinem Projekt „Travelin‘“, bei dem Schlagzeuger Lionel Friedli für den nötigen Drive sorgt.

Die amerikanische Saxofonistin Lakecia Benjamin spielt mit ihrem Quartett, zu dem unter anderen der Schlagzeuger E. J. Strickland gehört, und präsentiert ihr neues Album „Phoenix“. Aus den USA kommen außerdem Pedal-Steel-Gitarrist Robert Randolph sowie die Blueser Trudy Lynn und Toronzo Cannon mit seiner Band The Chicago Way.

Auf einem „Trumpet Summit“ begegnen sich Jon Faddis, James Morrison, Thomas Gansch und Gileno Santana – begleitet werden sie von Schlagzeuger Gregory Hutchinson, Bassist Geoff Gascoyne und Gitarrist Libor Smoldas.

Aus Großbritannien kommt Tubaspieler Theon Cross, dessen neues Album „Intra-I“ eine Feier der Afro-Diaspora-Musik ist; aus Norwegen haben sich Jaga Jazzist angekündigt, die seit 1996 zusammenspielen – was besonders erstaunlich ist, wenn man bedenkt, dass Jaga Jazzist eine achtköpfige Band ist.

Außerdem im Programm: die finnische Sängerin Ina Forsman, die deutsche Band Wir hatten was mit Björn, die französischen Afrofunker Supergombo sowie die Band Jin Jim um den peruanischen Flötisten Daniel Manrique-Smith.

Eine lange Tradition hat die samstägliche Jazznacht in der Altstadt von Burghausen: Im Anschluss an die Hauptkonzerte im Stadtsaal gibt es zahlreiche Konzerte in Kneipen, Bars und Clubs.

Der Jazzsonntag im Stadtsaal gehört dann wieder, wie es ebenfalls gute Jazzwochentradition ist, dem Nachwuchs, der sich unter anderem in Gestalt des Landes-Jugendjazzorchesters Bayern präsentiert.

Aktuelle Informationen bietet www.b-jazz.com.