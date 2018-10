JazzKorea öffnet seine Pforten auch in diesem Jahr mit einem großen Eröffnungskonzert am 22. November im Kesselhaus Berlin.

Dort spielen Song Hachul, ein Jazzquartett, das an das Vermächtnis US-amerikanischer Jazzgrößen anknüpft, Barim und Han Solip, zwei Bands mit originär koreanischer Musik, sowie das Blumen Klang Quartet mit einer eher avantgardistischen Jazzauffassung. Alle vier Bands sind anschließend bis zum 1. Dezember noch im Koreanischen Kulturzentrum und im b-flat (Berlin) sowie in der Halle 424 (Hamburg) und im Theaterhaus Stuttgart zu erleben. Außerdem werden die Bands in Ankara, Istanbul, Rom und Warschau Konzerte geben.

Das diesjährige Line-up besticht durch seine breit gefächerte stilistische Vielfältigkeit und bietet so einen repräsentativen Querschnitt aktueller Entwicklungen der koreanischen Jazzszene: Jede Band, die vom Koreanischen Kulturzentrum in Zusammenarbeit mit dem Jazzbassisten Martin Zenker und dem Journalisten Nabil Atassi ausgewählt wurde, findet ihren ganz eigenen Weg aus dem Spannungsverhältnis zwischen Repertoirepflege und dynamischer Weiterentwicklung der Musik.

Weitere Informationen bietet jazzkorea.kulturkorea.org.