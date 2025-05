Jazz thing präsentiert: Jazzfestival Saalfelden 2025

Herrschaftszeiten: Zum 45. Mal findet heuer das Jazzfestival im österreichischen Saalfelden unterhalb des Steinernen Meers statt – genauer: vom 21. bis 24. August 2025. Traditionell wird dieses renommierte Jazzfestival von einer Musikerin oder einem Musiker aus Österreich eröffnet.

Dieses Mal hat man Leonhard Skorupa für diese Aufgabe ausgewählt, der laut Kulturradio Ö1 zu den „jungen Rebellen des österreichischen Jazz“ gehört. Der 1988 in Wien geborene Saxofonist und Komponist führt seine Bandkolleg/-innen ebenso gerne wie das Publikum auf teils abenteuerliche Abwege. Für Saalfelden stellt er ein internationales Quintett unter anderen mit der estnischen Pianistin Kirke Karja und dem deutschen Bassisten Robert Landfermann zusammen.

2024 haben der Vorarlberger Schlagzeuger Alfred Vogel und der argentinische Pianist Leo Genovese ihr Orchestra of Good Hope gegründet. Mit dabei sind einige ihrer „Cosmic Brothers & Sisters“ wie Luís Vicente (Trompete), Camila Nebbia (Tenorsaxofon) und Sofia Salvo (Baritonsaxofon).Aus den Niederlanden kommt die südkoreanische Schlagzeugerin Sun-Mi Hong mit ihrem BIDA Orchestra zum Festival, das einige der vielleicht spannendsten Improvisationskünstler/-innen aus Europa versammelt.

„Weird Of Mouth“ nennt sich ein transatlantisches Trio mit der in Norwegen lebenden dänischen Saxofonistin Mette Rasmussen und den beiden Amerikanern Craig Taborn (Piano) und Ches Smith (Drums), für die Improvisation Komponieren in „real-time“ bedeutet.

Breaking Stretch um die Vibrafonistin Patricia Brennan vereint rhythmischen Funk, kammermusikalische Nuancen und Volksmusik aus Veracruz zu einem hinreißenden Avantgarde-Jazz. Die Londoner Trompeterin Laura Jurd hat ihren folkinspirierten Modern Jazz von „Rites & Revelation“ im Gepäck, gespielt mit neuer Band unter anderen mit E-Bass (Ruth Goller) und Fiddle (Ultan O‘Brien).

Das komplette Programm des diesjährigen Jazzfestivals Saalfelden wird am 12. Juni veröffentlicht.

Alle Infos: jazzsaalfelden.com.