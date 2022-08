Jazz thing präsentiert: Deutsches Jazzfestival Frankfurt 2022

Wenn man erfährt, dass die diesjährige Ausgabe des Deutschen Jazzfestivals Frankfurt vom 27. bis zum 30. Oktober bereits die 53. ist, wird einem bewusst, dass dieses Festival als das älteste Deutschlands gilt.

Zur Tradition gehören auch die fulminanten Auftritte der hr-Bigband: In diesem Jahr ist sie einmal zusammen mit der Pianistin Julia Hülsmann zu erleben, die unter der Leitung von Theresia Philipp natürlich vornehmlich Stücke von Hülsmann spielen wird, ein anderes Mal ist der norwegische Saxofonist Marius Neset der Stargast.

Mit dem Amerikaner Isaiah Collier ist ein weiterer Saxofonist in Frankfurt zugegen, der mit seiner Band The Chosen Few antreten wird. Die Gruppe des legendären Oud-Virtuosen Rabih Abou-Khalil hat sich für Frankfurt um die schweizerische Sängerin Elina Duni verstärkt – auf diese Begegnung darf man sicherlich gespannt sein.

Vier große Namen des Jazz sind in der Formation Quest vereint, die vor vier Jahrzehnten erstmals zueinanderfand: Pianist Richie Beirach und Saxofonist David Liebman spielen hier mit dem Bassisten Ron McClure und dem Schlagzeuger Billy Hart auf höchstem Niveau.

Die deutsche Saxofonistin Ingrid Laubrock kommt mit ihrem New Yorker Quartett, zu dem Brandon Seabrook, Michael Formanek und Tom Rainey gehören, nach Frankfurt, und ihre amerikanische Kollegin Lakecia Benjamin widmet sich – ebenfalls in Quartettstärke – dem musikalischen Erbe von Alice und John Coltrane.

Seit einiger Zeit sind auch die Konzerte im Mousonturm fester Bestandteil des Jazzfestivals: Dort wird in diesem Jahr der Londoner Pianist Ashley Henry mit seinem Quartett zu erleben sein, der bereits mit mehreren Auszeichnungen dekoriert wurde und dessen Debütalbum „Beautiful Vinyl Hunter“ international Wellen schlug.

Eine Clubnacht mit diversen Konzerten im Jazzkeller, der in diesem Jahr 70 Jahre alt wird, in der Romanfabrik, der Alten Seilerei und der Milchsackfabrik rundet das Festival ab.

Weitere Infos: Deutsches Jazzfestival Frankfurt 2022