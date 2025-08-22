Jazz thing präsentiert: Jazzfestival Esslingen 2025

Das Trio des italienischen Pianisten Enrico Pieranunzi mit Thomas Fonnesbaek am Bass und Mauro Beggio am Schlagzeug eröffnet das diesjährige Jazzfestival Esslingen vom 10. Oktober bis zum 1. November 2025, und wieder sind junge Jazzmusiker aus Deutschland und internationale Stars zu Gast.

Am 12. Oktober spielt mit dem dänischen Gitarristen Jakob Bro und den US-Stars Thomas Morgan am Bass und Joey Baron am Schlagzeug ein Trio der Superlative im Kulturzentrum Dieselstraße.

Zwei ganz besondere Duos stehen auch auf dem Programm: Am 28. Oktober begegnen sich die Pianisten Michael Wollny und Joachim Kühn, einen Tag später spielt Trompeter Till Brönner mit dem Bassisten Dieter Ilg. Beide Konzerte finden in der Stadtkirche St. Dionys statt.

Auf der Württembergischen Landesbühne spielen am 30. Oktober Kandace Springs – für ihr Album „Who Raised Me“ gab’s fünf Sterne in der Branchenbibel DownBeat und den Deutschen Jazzpreis – und einen Tag später das ACT-Duo aus Jakob Manz und Johanna Summer sowie das Trio des Pianisten Danilo Pérez mit John Patitucci am Bass und Adam Cruz am Schlagzeug.

Am 1. November wird der langjährige Festival-Schirmherr Eberhard Weber, der in diesem Jahr seinen 85. Geburtstag feiern konnte, geehrt: US-Bassist Larry Grenadier gibt ein Solokonzert, anschließend spielt ein Quartett mit Pianist Kristjan Randalu, Saxofonist Trygve Seim, Bassist Petros Klampanis und Perkussionist Bodek Janke.

Weitere Info bietet jazzfestival-esslingen.de.