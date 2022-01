Jazz thing präsentiert Jazzfest Gronau 2022

In den letzten beiden Jahren musste das Jazzfest Gronau coronabedingt ausfallen, doch jetzt sind die Veranstalter zuversichtlich, dass die 34. Ausgabe des Festivals vom 30. April bis zum 8. Mai stattfinden kann. Auch die Top-Acts stehen bereits fest.

Am 30. April wird Jamie Cullum das Festival eröffnen. Seit der Sänger und Pianist bei den Brit Awards 2003 in der Kategorie „Rising Star“ abräumte, gehört er zu den internationalen Stars der Szene. Mit seinen energiegeladenen Shows, bei denen er sowohl Jazzstandards als auch eigene Songs präsentiert, gehört er zu den absoluten Publikumslieblingen.

Mother’s Finest erlangten ihren Durchbruch bekanntlich 1978 in Essen, als sie sich bei einer der legendären Rockpalast-Nächte einem breiten Publikum präsentieren konnten. Seitdem gilt die Band, die zwischen Rock und Funk changiert, als Live-Ereignis, bei dem vor allem Sängerin Joyce Kennedy und Hits wie „Baby Love“ und „Mickey’s Monkey“ im Mittelpunkt stehen. In Gronau sind Mother’s Finest am 3. Mai zu erleben, genau wie die niederländische Band My Brainbox. Die Band, zu der der legendäre Gitarrist Jan Akkerman und der Sänger Bert Heerink gehören, nimmt Bezug auf die Kultband Brainbox, die Akkerman 1968 gegründet hatte und mit der er erste Erfolge feierte, bevor er mit Focus weltberühmt wurde. Vor knapp zehn Jahren beschloss Akkerman, das Repertoire seiner ersten Band wieder auf die Bühne zu bringen, und tourt seitdem höchst erfolgreich mit My Brainbox.

Am 7. Mai steht in Gronau ein weiteres Doppelkonzert auf dem Programm. Es wird bestritten von der schweizerischen Pop- und Soulsängerin Stefanie Heinzmann , deren sechstes Album „Labyrinth“ mit den Hitsingles „Would You Still Love Me“, „Believe“ und „Best Live“ im letzten Jahr erschienen ist. Auch Max Mutzke , der gerade noch auf Till Brönners „Christmas“-Album gastierte, hat im letzten Jahr mit „Wunschlos süchtig“ ein neues Album veröffentlicht, das er in Gronau vorstellen will.

Aktuelle Infos: Jazzfest Gronau 2022