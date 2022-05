Jazz thing präsentiert: JazzBaltica 2022

Das Besondere an der JazzBaltica ist die Nähe zur Ostsee, denn nicht nur stammen viele der beteiligten Künstler/-innen aus den Anrainerstaaten, auch die Konzerte finden in unmittelbarer Nähe des Meeres, manche sogar direkt am Strand statt.

Festivalleiter Nils Landgren freut sich auf das Festival, das in diesem Jahr vom 23. bis zum 26. Juni steigt: „Endlich wieder ein JazzBaltica-Wochenende mit fünf Bühnen, über 30 Konzerten, Sessions und Talks. Ich kann es kaum erwarten, die musikalischen Gäste und das Publikum in Timmendorfer Strand willkommen zu heißen!“

Zu den musikalischen Highlights zählt die Tropicalismo-Legende Gilberto Gil – er wird seinen 80. Geburtstag auf der JazzBaltica-Bühne begehen. Am Piano präsentieren sich Aki Takase, das Duo aus Marialy Pacheco und Omar Sosa und Jazz-thing-Autor Pablo Held mit einem neuen Quartett.

Prominente Größen haben sich in Wolfgang Haffner’s Dreamband zusammengetan, die schwedische Band Dirty Loops vereint vertrackte Rhythmen mit berauschenden Ohrwurmmelodien, und ihr Landsmann, der Bassist Anders Jormin, bringt die NDR Bigband, Sängerin Lena Willemark und Koto-Spielerin Karin Nakagawa auf die Bühne.

Außerdem im Programm: The Jakob Manz Project, das Gemeinschaftsprojekt WebMax von Pianist Roberto di Gioia und Sänger Max Herre, das isländische Trio Djäss, Sängerin China Moses, das musikalische Laboratorium Enders Room des Saxofonisten Johannes Enders, Schlagzeuger Diego Pinera mit seiner Band und das All-Star-Projekt XXXX mit Michael Wollny, Émile Parisien, Tim Lefebvre und Christian Lillinger.

