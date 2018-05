„Alles und Meer“ ist das absichtlich vieldeutig gehaltene Motto der diesjährigen JazzBaltica, die vom 22. bis 24. Juni Timmendorfer Strand in eine Jazzmetropole verwandelt.

Festivalleiter Nils Landgren freut sich „auf eine ganz besondere Ausgabe unseres Festivals. Mitten in Timmendorfer Strand werden wir die Farben des Jazz feiern, improvisieren, verzaubern und Genregrenzen überschreiten – mit regionalen und internationalen Künstlerpersönlichkeiten.“ Damit hat Landgren das besondere Selbstverständnis des Festivals perfekt auf den Punkt gebracht: Renommierte Musiker aus dem Ostseeraum treffen auf Nachwuchstalente und internationale Jazzgrößen.

Zu Letzteren gehören in diesem Jahr Jan Garbarek, Wolfgang Haffner, Candy Dulfer, Paolo Fresu, Randy Brecker, Bill Evans, Ulf Wakenius und Donny McCaslin – außerdem feiert der schwedische Jazzbassist und -cellist Lars Danielsson gleich mit mehreren Projekten seinen 60. Geburtstag.

Aber auch deutsche Stars sind bei der JazzBaltica präsent: In diesem Jahr geben sich unter anderen Dieter Ilg, Nils Wogram, Maria Baptist, Eva Kruse und der große Saxofonist Johannes Enders die Ehre.

Das Festival begrüßt seine Besucher an einem neuen Spielort um den Strandpark und damit näher am Meer denn je. In der Rotunde der Trinkkurhalle finden neben weiteren Konzerten – zum Beispiel mit dem Hendrika Entzian Quartett und dem Trio Saskya – außerdem Talkrunden mit den am Festival beteiligten Musikern statt.

Eine Open-Air-Bühne direkt am Gebäude bietet Musikern aus der Region wie Jazz Orange oder dem David Grabowski Quartett ein Podium. Und für späte Sessions spielt der JazzClub in der Bar im Maritim Seehotel eine wichtige Rolle – genauso wie die Hauptbühne im Festsaal des Hotels.

Eröffnet wird die diesjährige Festivalausgabe vom „Upptakt“ mit Nils Landgren und den Agnas Bros am Donnerstagabend – also einen Tag vor dem eigentlichen Festival –, der „Avslut“ findet am Sonntagabend ebenfalls dort mit Künstlern wie dem Johannes Enders Quartett statt.

