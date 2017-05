Die Jazzszene rund um die Ostsee steht nach wie vor im Mittelpunkt der JazzBaltica, die in diesem Jahr wieder unter dem Motto „Komm mit ans Meer!“ auf dem Gelände der Niendorfer Evers-Werft und im Niendorfer Hafen der Gemeinde Timmendorfer Strand vom 23. bis zum 25. Juni ihre Fahnen hisst.

Neu hinzu kommt in diesem Jahr der „upptakt“, bei dem Festivalleiter Nils Landgren das Publikum in Lounge-Atmosphäre bereits am Vorabend auf die JazzBaltica einstimmt – und zwar einmal mit den fesselnden Bigbandklängen des New Orange Swing Orchestra Tokyo und dann ganz intim mit der Sängerin Sharon Dyall und einem jungen Trio.

Die Big Bad Brass Band eröffnet dann das eigentliche Festival am Freitagnachmittag. Den Auftakt beim Abendkonzert macht dann wie üblich die JazzBaltica All Star Band, diesmal unter der Leitung von Tini Thomsen, bevor Saxofonist Peter Weniger seine „Point of Departure“-Band präsentiert.

Danach ist aber längst noch nicht Schluss, denn die Dance Night mit den Isländern von Mezzoforte verspricht tanzbare Grooves, raffinierte Kompositionen und trickreiche Improvisationen. Wer es ruhiger mag, hat bei den späten Konzerten die Wahl zwischen Anna-Lena Schnabel, Joo Kraus und dem finnischen Trio Mopo.

Am Samstag stehen unter anderen das junge Quartett Jin Jim, die schwedische Sängerin Viktoria Tolstoy, die mit ihrem Trio Evergreens der Filmgeschichte gegen den Strich bürstet, das Landesjugendorchester Schleswig-Holstein, die NDR Big Band mit ihrem neuen Leiter Geir Lysne sowie die norwegische Indie-Jazzband Pixel auf dem Programm.

Am Abend heißt es dann Bühne frei für die Sängerin Miu, das „Tribute to Jan Johansson“ des schwedischen Pianisten Jan Lundgren sowie das All-Star-Quartett aus Michael Wollny, Émile Parisien, Vincent Peirani und dem österreichischen Vokalartisten Andreas Schaerer. Im Spätprogramm kann man dann das Petter Bergander Trio, Celine Bonacina mit ihrem Quartett und das Duo Lars Danielsson und Caecilie Norby genießen.

Den abschließenden Sonntag eröffnet das Tingvall Trio, bevor Sebastian Studnitzky mit „Memento“ sein String-Project vorstellt und Jasmin Tabatabai zusammen mit dem Quartett des Saxofonisten David Klein singt.

Für den glanzvollen Schlusspunkt wollen die Bigband der jungen Münchener Gitarristin Monika Roscher mit ihrem irrwitzigen Stilmix sowie das bereits mehrfach preisgekrönte Quartett Echoes of Swing sorgen, das neben aufbereiteten Songs aus der Frühgeschichte des Jazz auch immer mehr nahtlos daran anknüpfende Eigenkompositionen in sein Repertoire einbaut.

Alle weiteren Infos findet man bei jazzbaltica.de.