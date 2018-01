Beim 12. Internationalen JazzArtFestival Schwäbisch Hall sind vom 14. bis 18. März 2018 eine Reihe hochkarätiger Acts in der Hospitalkirche zu Gast.

Den Auftakt macht das neue Trio von Joachim Kühn mit Chris Jennings und Eric Schaefer. Im Laufe des Festivals sind dann noch Chris Jarrett & Erwin Ditzner, Seba Kaapstad, das Torque Trio, das Quartett der Schlagzeugerin Eva Klesse, Veronika Harcsa & Bálint Gyémánt, Nils Petter Molvær, Marco Ambrosini & Jean-Louis Matinier sowie das Trio des japanischen Schlagzeugers Shinya Fukumori zu erleben.

Weitere Termine gibt es in der Reihe JazzArtFestival Plus, darunter am 1. März einen Vortrag von Arne Reimer in der Mensa des Goethe-Instituts. Der Fotograf und Journalist stellt natürlich unsere beiden Bücher „American Jazz Heroes„ vor, für die er viele US-Jazzlegenden zu Hause besucht hat.

