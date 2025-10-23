Jazz thing präsentiert: jazzahead! 2026

Im kommenden Jahr feiert die jazzahead! ihr 20-jähriges Jubiläum. Vom 22. bis zum 25. April 2026 öffnet die größte Jazzmesse der Welt wieder in der Messe Bremen ihre Pforten. Alljährlich widmet sich die jazzahead! bekanntlich ganz besonders der Musikszene eines Partnerlandes, im kommenden Jahr ist dies Schweden.

Man kann gespannt darauf sein, welche Musiker/-innen aus dieser großen europäischen Jazznation nach Bremen kommen, schließlich steht das Land schon seit den 1960er-Jahren des 20. Jahrhunderts im Fokus amerikanischer Musiker/-innen.

Die jazzahead! öffnet ihre Tore aber nicht nur für Musiker/-innen, sondern auch für Branchenvertreter/-innen, Expert/-innen, Journalist/-innen und Jazz-liebhaber/-innen aus der ganzen Welt. Wer sich rechtzeitig zur Ticketbuchung entschließt, spart eine Menge Geld.

Mehr zu den Ticketpreisen und den einzelnen Konzertformaten findet man unter jazzahead.de auf der Homepage der jazzahead! Wer einen Stand buchen will, ist dort natürlich ebenfalls goldrichtig.