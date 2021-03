Jazz thing präsentiert jazzahead! 2021

Nachdem die bedeutendste Jazzmesse der Welt im letzten Jahr coronabedingt ausfallen musste, plant das Organisationsteam für dieses Jahr eine digitale Ausgabe der jazzahead!, die vom 29. April bis zum 2. Mai in Bremen stattfinden soll.

Unter dem Motto „Close together from afar“ sollen Teilnehmende aus fünf Kontinenten zusammenkommen, wenn auch nicht an einem Ort. Dafür bietet die jazzahead! zum Beispiel Matchmaking-Tools, die einem passende Gesprächspartner/-innen vorschlagen. Außerdem werden neue Formate wie Umfragen zu Vortrags­themen oder Diskussionen im Chat angeboten. Ausstellende können sich digital mit Dokumenten, Fotos und Videos präsentieren, sodass man statt durch eine Halle zu schlendern durch Profile browst.

Das ­Live-Programm der jazzahead! soll auf jeden Fall stattfinden, auch wenn im Moment noch nicht klar ist, ob Publikum vor Ort zugelassen sein wird – größere Locations mit viel Abstand wie die ÖVB-Arena sollen das ermöglichen. Das Programm ist äußerst umfangreich und bietet bei der German Jazz Expo acht Bands, zu denen unter anderen Heidi Bayer’s Virtual Leak, Hendrika Entzian+ und das Tilo Weber Quartet „Four Fauns“ zählen.

Zu den internationalen Acts gehören gleich 24 Bands, darunter die Brasilianerin Badi Assad, das Trio der amerikanischen Pianistin Connie Han und das Kasia Pietrzko Trio aus Polen. Aus Chile kommt die Saxofonistin Melissa Aldana, aus den Niederlanden der Pianist Rembrandt Frerichs mit seinem Trio und aus Südkorea hat sich die Schlagzeugerin Soojin Suh mit ihrem Chordless Quartet angekündigt.

„Mit unserer Entscheidung für eine digitale Version mit spannenden Inhalten haben wir Planungssicherheit gewonnen“, freut sich Sybille Kornitschky, die Projektleiterin der jazzahead! 2021. „Das Feedback auf unsere digitalen Angebote ist sehr gut, wir produzieren ja bereits seit Sommer 2020 ein fortlaufendes Programm.“

Auf jazz­ahead.de findet man alle notwendigen Informationen und kann sich registrieren.