Jazz thing at the King Stephanie Lottermoser

In der vierten Ausgabe unserer vom Pianisten Martin Sasse kuratierten „Jazz thing at the King“-Konzertreihe im Kölner Jazzclub King Georg begrüßen wir am Montag, dem 21. November, die Tenorsaxofonistin Stephanie Lottermoser.

Ihr neues Album „IN-DEPEN­DENCE“ handelt vom Streben nach Eigenständigkeit in allen Facetten des Lebens. Musikalisch hat sich Stephanie Lottermoser von Anfang an konsequent ihren Freiraum genommen und längst eine eigenständige Sprache gefunden.

Stilistisch bleibt sie ihrer dynamischen Fusion aus Jazz, Soul, Funk und Pop treu, entwickelt sich selbst und ihren Sound aber weiter. Das Ergebnis: klare kompositorische Linien, eingängige Melodien, emotionale Ansprache und eine subtile Virtuosität. An ihrer Seite im King Georg: Maik Schott (Keyboards), Robert Schulenburg (Bass) und Tobias Held (Schlagzeug).

Das Konzert kann auch live und anschließend aufgezeichnet auf der Website des King Georg gestreamt werden – hierfür (und für viele weitere spannende Konzerte) gibt’s Tages-, Monats- und Jahresabos.

Weitere Infos gibt es auf der Website des King Georg.