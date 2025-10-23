Jazz thing at Nica Jazz Club: Marius Neset

Am 18. Dezember 2025 heißt es in Hamburg wieder „Live at NICA Jazz Club“. Zu Gast ist „der skandinavische Michael Brecker“ – so wurde er einmal in diesem Magazin genannt –, der auf den Namen Marius Neset hört.

Im Gepäck hat er sein neues Album „Cabaret“, das mit einem surrealen und frenetisch überdrehten Eklektizismus überrascht. Das Album hat er mit einem Quintett und gleich zwei Pianisten aufgenommen: Magnus Hjorth am Flügel und Elliot Calvin an den elektronischen Keyboards. In Hamburg ist Hjorth nicht dabei, und Calvin übernimmt beide Rollen, am Bass ist Conor Chaplin und am Schlagzeug Anton Eger zu hören.

Die Musik auf „Cabaret“ ist mit Anspielungen und Zitaten gespickt, zu erkennen sind unter anderen Chick Corea’s Return to Forever, diverse Bands von Joe Zawinul und die Musik von Frank Zappa. Dabei wechselt Neset zwischen Tenor- und Sopransaxofon – auf dem Tenor bevorzugt der Norweger einen warmen Ton – und dem Electronic Wind Instrument mit eruptiven Klangstößen und flirrenden Tönen.

