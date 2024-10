Jazz thing at NICA Jazz Club Count Basie Orchestra

Der Nica Jazz Club öffnet am 9. November 2024 seine Pforten und will Hamburgs Jazzszene eine kräftige Adrenalinspritze verpassen. Geschäftsführerin und Programmchefin Fee Schlennstedt, die schon in der Münchner Unterfahrt, im Berliner Quasimodo und auf Schloss Elmau kuratiert hat, möchte mindestens 250 Konzerte pro Jahr veranstalten.

Die neue Reihe „Jazz thing at Nica Jazz Club“ startet am Sonntag, dem 24. November 2024, mit dem Count Basie Orchestra, einem der bedeutendsten Jazzorchester der Welt.

Count Basie (1904–1984) gründete das Ensemble 1935, seit 2013 wird es vom Trompeter Scotty Barnhart dirigiert. Das Count Basie Orchestra ist vermutlich das einzige Jazz- und Swingorchester, das 40 Jahre nach dem Tod seines ursprünglichen Dirigenten immer noch durch die Welt tourt. 2018 wurde es von den DownBeat-Leser/-innen zum besten Jazzorchester der Welt gekürt und erhielt eine Grammynominierung für „All About That Basie“ mit Stevie Wonder, Jon Faddis, Take 6 und Kurt Elling. Das Album „A Very Swingin‘ Basie Christmas“ erreichte 2015 Platz eins der weltweiten Jazzcharts.

