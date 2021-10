Jazz thing präsentiert: Jazz-Residenz Nils Landgren

Als erster Künstler der neuen Jazz-Residenz an der Alten Oper in Frankfurt zeigt der schwedi­sche Posaunist und Sänger Nils Landgren seine künstlerische Bandbreite in Projekten, die eigens für die Alte Oper konzipiert wurden und eng mit Frankfurt verknüpft sind.

Am 23. November stehen im Mozart-Saal Improvisationen zu Buster Keatons Stummfilm „Seven Chances“ von 1925 auf dem Programm. Landgren hat sich vorgenommen, diesen Slapstickklassiker kommentierend und improvisierend in ein neues musikali­sches Gewand zu kleiden. Dazu hat er sich mit dem ehemaligen e.s.t.-Bassisten Dan Berglund, dem Trompeter und Keyboarder Sebastian Studnitzky, dem Pianisten David Helbock und dem Percussionisten Silvan Strauss zusammengetan.

Im nächsten Jahr geht es am 27. Januar im Großen Saal mit der „West Side Story“ weiter. Leonard Bernsteins bekanntestem Werk, das zwischen Jazz und Klassik changiert und aus dem Hits wie „America“, „Tonight“ und „Maria“ stammen, widmet sich Landgren zusammen mit der hr-Bigband in einer eigenen Fassung, die Chefdirigent Jörg Achim Keller eigens für groß besetztes Jazzorchester und den schwedischen Posaunis­ten geschrieben hat.

Ein Konzert mit Schülerensembles am 22. März nächsten Jahres und ein Auftritt mit der Funk Unit, nach wie vor wohl Nils Landgrens bekannteste Band, zu der unter anderen Bassist und Sänger Magnum Coltrane Price und Sänger und Gitarrist Andy Pfeiler gehören, am 24. März runden die Jazz-Residenz ab.

