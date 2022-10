Jazz thing präsentiert: Jazz-Residenz Michael Wollny

Die Jazz-Residenz von Michael Wollny in der Alten Oper in Frankfurt am Main geht weiter – sechs Termine liegen noch vor uns.

Bereits am 9. November ist Wollny dort mit seinem aktuellen Trio, zu dem der Bassist Tim Lefebvre und der Schlagzeuger Eric Schaefer gehören, zu erleben. Fortgesetzt wird die Residenz im kommenden Jahr: Am 23. Januar trifft der Pianist für ein Duokonzert auf seinen Kollegen Joachim Kühn.

„Michael@School“ heißt es dann am 29. März, wenn Wollny die Ergeb­nisse seines Workshops mit ausgewählten Frankfurter Schüler/-innen-Ensembles in einem gemeinsamen Konzert vorstellt. Sein zweites Soloalbum „Mondenkind“ präsentiert der Pianist bei einem seiner seltenen Solokonzerte am 31. März.

Mit der Cembalistin Tamar Halperin, dem Elektroniker Guy Sternberg und weiteren musi­kalischen Gästen wirft Michael Wollny dann am 2. und 3. Juni einen neuen Blick auf sein Album „Wunderkammer“, das mit seiner hypnotischen Mischung aus altertümlichem Klang und hochmodernem Geist eine Ausnahmestellung in seiner Diskografie einnimmt.

Aktuelle Infos gibt es bei der Alten Oper Frankfurt.