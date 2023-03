Jazz thing präsentiert: Jazz Rally 2023

Die Jazz-Rally Düsseldorf zählt zu den größten und ältesten Jazzfestivals Deutschlands. In diesem Jahr verwandelt sich die Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen am Pfingstwochenende vom 26. bis zum 28. Mai wieder in eine „Jazz City“.

Señor Coconut and his Orchestra interpretieren die großen Klassiker der 1970er- und 1980er-Jahre wie „Smooth Operator“, „Dreams Are My Reality“, „Beat It!“ oder „Da Da Da“ mit lateinamerikanischem Flair. Der amerikanische Posaunist Fred Wesley lässt mit seinen New JB’s die große Ära von James Brown, in dessen Band er eine prägende Rolle gespielt hat, wieder aufleben. Organist Jermaine Landsberger tritt mit seinem Quintett und dem amerikanischen Trompeter Randy Brecker als Stargast an.

Die Jazzrausch Big Band hat einen phänomenalen Siegeszug hinter sich und ihr aktuelles Album „Emergenz“ (ACT/edel) im Gepäck. Der französisch-vietnamesische Gitarrist Nguyên Lê will sein neues Album „Silk & Sand“ präsentieren, das ebenfalls bei ACT erschienen ist. Aus Polen kommt die Sängerin Anna Maria Jopek, aus Frankreich ihr Kollege Charles Pasi.

Auch der französische Trompeter Erik Truffaz wird in Düsseldorf spielen, sein aktuelles Album „Rollin‘“ ist gerade bei Blue Note erschienen. Mit Kid Creole & the Coconuts hat sich einer der größten Acts der 1980er-Jahre angesagt – die Band um den Sänger und Gitarristen August Darnell war für Hits wie „Stool Pigeon“, „Annie, I‘m Not Your Daddy“ und „I‘m A Wonderful Thing, Baby“ verantwortlich.

Das deutsche Quartett ToyToy überzeugte auf seinem letzten Studioalbum „Playdate“ mit einer gut gelaunten Mischung aus verschiedensten Einflüssen – von Weather Report und Frank Zappa bis zu J Dilla.

Außerdem im Programm: The Jakob Manz Project, das Trio des israelischen Pianisten Uri Gincel, das deutsche Quartett Forsonics, Dieter Falk & Band, die Rotary Bigband, die Band des deutschen Trompeters Christoph Titz sowie das Trio des Bassisten Nils Kugelmann, das vor zwei Jahren den BMG Young Artist Jazz Award gewonnen hat.

Aktuelles zum Festival bietet www.duesseldorfer-jazzrally.de.