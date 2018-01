„Jazz geht Baden“ feiert Jubiläum – in diesem Jahr geht im schweizerischen Baden am 9. und 10. März bereits die zehnte Ausgabe des Jazzfestivals über die Bühne.

Zum Auftaktkonzert wird der deutsche Shooting-Star am Saxofon Anna-Lena Schnabel mit seinem Quartett, zu dem der Pianist Florian Weber gehört, anreisen. Eine ganz andere Altersklasse vertritt der niederländische Schlagzeuger Han Bennink, und so hat er sein neues Trio mit dem Gitarristen Reinier Baas und dem Altsaxofonisten Ben van Gelder auch Two Juniors and a Senior genannt.

Am Tag darauf eröffnet das schweizerische Duo aus dem Vokalartisten Bruno Amstad und dem Multiinstrumentalisten Albin Brun den Konzertreigen. Die palästinensische Sängerin und Oud-Spielerin Kamilya Jubran ist mit ihrem Trio Wasl – was auf Arabisch so viel wie „Zusammenführung“ bedeutet – zu Gast, und zum Abschluss wird ein illustres US-Duo auf der Bühne stehen: Pianist Kevin Hays hat sich mit dem Gitarristen Lionel Loueke – der ursprünglich aus Benin stammt – zusammengetan

Weiterführende Links:

Jazz geht Baden 2018