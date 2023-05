Jazz thing präsentiert: Jazz and Joy 2023

In Worms heißt es vom 11. bis zum 13. August wieder „Jazz and Joy“, wenn das 32. Internationale Musikfestival seine Pforten öffnet.

Mit Max Giesinger („80 Millionen“) wird das Festival von einem der beliebtesten deutschen Popstars eröffnet. Ebenfalls am Freitag spielen das Trio des israelischen Pianisten Omer Klein und die Funk Unit des schwedischen Posaunisten und Sängers Nils Landgren.

Aus Frankreich kommen Les Yeux d‘la Tête, die Chanson, Sintiswing, Balkanbeats, Walzer, Folk und Rock miteinander verbinden. Die Franzosen spielen am Samstag, genau wie die deutsche Sängerin Alice Merton („No Roots“), die Jazzrausch Bigband und die Electronic-Afro-Jazz-Expertin Esinam.

Am abschließenden Sonntag ist das Programm besonders reichhaltig: Neben Stephanie Lottermoser spielen das Soultrio des Hamburger Soul-Jazz-Stylisten Matti Klein, das junge Berliner Quartett Leléka um die ukrainische Sängerin Viktoria und die Hamburger Pophoffnung Miu, die von der Presse schon als Mischung aus Donny Hathaway, Amy Winehouse und Adele angepriesen wurde.

Zum Abschluss von „Jazz and Joy“ kommen die Classic-Rock-Fans auf ihre Kosten: Der ehemalige Genesis-Sänger Ray Wilson, der eine Zeit lang Phil Collins bei den Briten ersetzte, präsentiert „Genesis Classics“ auf der Sparkassen-Bühne auf dem Marktplatz. Wilson, der auch schon für Stiltskin am Mikrofon stand, war am letzten Genesis-Studioalbum „Calling All Stations“ maßgeblich beteiligt, das in den deutschen Charts bis auf Platz 2 kam.

Weiter Infos bietet www.jazzandjoy.de.