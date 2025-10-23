Jazz thing präsentiert: Jakob Manz

Die Jazz-Residenz in der Alten Oper in Frankfurt am Main beginnt für Jakob Manz am 22. November 2025. Da ist der Saxofonist mit seiner eigenen Band The Jakob Manz Project zu Gast und hat mit dem Trompeter Matthias Schriefl auch einen ziemlich prominenten Special Guest mit an Bord.

Im nächsten Jahr, genauer gesagt am 27. Januar 2026, explodiert dann die Jakob Manz Super Nova in der Alten Oper. Mit dem Sänger Max Mutzke und dem Pianisten Michael Wollny hat Manz zwei äußerst versierte Mitstreiter an seiner Seite.

Die Gäste haben es ebenfalls in sich: Dabei sind neben den Dirty Loops die polnische E-Bassistin Kinga Głyk sowie das Jakob Manz XXL Ensemble, zu dem die Trompeterin Lisa-Marleen Buchholz, der Saxofonist Niko Zeidler, der Posaunist Jonathan Böbel, der Keyboarder Ferdinand Schwartz, der Gitarrist Bruno Müller, der Bassist Thomas Stieger, der Perkussionist Rhani Krija und der Schlagzeuger Felix Lehrmann gehören.

Für Manz steht bereits fest: „Dieses Konzert wird sicherlich eines der Highlights meiner gesamten Karriere.“ Und er hofft auf „ein Konzerterlebnis, das alle von den Stühlen reißt“! Ein Abend jedenfalls, der wie gemacht ist für den Großen Saal der Alten Oper.

