Internationale Kulturbörse Freiburg 2026

Die Internationale Kulturbörse Freiburg, kurz IKF genannt, ist die größte Fachmesse für Bühnenproduktionen, Events und Musik im deutschsprachigen Raum und findet im kommenden Jahr vom 26. bis zum 28. Januar statt.

Ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm ergänzt das Angebot der IKF während der drei Veranstaltungstage. Dabei legen die Veranstalter viel Wert auf persönliche Begegnungen – dafür sei eine Messe schließlich da. Deshalb haben sie sich in diesem Jahr für das Motto „Culture Connects People“ entschieden, auf Deutsch: „Kultur verbindet Menschen.“ Das soll nicht nur auf die zahlreichen Konzerte während der IKF hinweisen, sondern auch die Wichtigkeit der Freiburger Messe als Branchentreffen mit Präsenzcharakter unterstreichen.

Im Musikprogramm spielt auch der Jazz eine gewichtige Rolle, und zwei unserer „Jazz thing Next Generation“-Acts sind diesmal auch wieder dabei: Elsa Johanna Mohr und das Lukas Mohl Trio. Elsa Johanna Mohr, die vor geraumer Zeit mit ihrem Album „Passadinha“ (Double Moon/H‘Art) debütierte, hat mit 16 ein Austauschjahr in Brasilien verbracht. Dort hat Mohr die brasilianische Musik – und die Lebensfreude – in ihr Herz geschlossen, ihr Bachelorstudium hat sie mit einer Arbeit über den Komponisten Dorival Caymmi und die Rolle der Frau in seinen Liedern abgeschlossen. Jazzgesang lernte sie unter anderen bei Simin Tander und Efrat Alony, seitdem ist sie mit dem Gitarristen Flávio Nunes auch viel live unterwegs.

Ebenfalls bei Double Moon debütierte das Trio des Pianisten Lukas Mohl mit dem Album „Speaking From The Heart“. Angefixt wurde Mohl durch Jazzstandards, die ihm einer seiner Klavierlehrer nahebrachte. Während des Musikstudiums hat Mohl angefangen zu komponieren. Mit seinem ehemaligen Lehrer, dem Bassisten Jasper Somsen, sowie dem Schlagzeuger Min Won kommt Mohl nun auch nach Freiburg. Darauf freut er sich, denn er weiß, „dass wir alle drei eine ähnliche Vorstellung davon haben, wie die Musik klingen soll“.

Internationale Kulturbörse Freiburg