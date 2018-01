Gregory Porter hat den Schritt vom angesagtesten Jazzsänger der Gegenwart zum absoluten Publikumsliebling längst vollzogen.

Zuletzt hatte er sich auf seiner CD „Nat ‚King‘ Cole & Me“ (Blue Note/Universal) den Songs seines musikalischen Helden und Vorbilds gewidmet und dies auch im letzten Herbst schon live in Deutschland präsentiert, unter anderem bei einem Konzert in der Elbphilharmonie. Jetzt kehrt der Mann mit der Mütze, begleitet vom Orchestra Neue Philharmonie Frankfurt, auf deutsche Bühnen zurück: Am 30. April ist er in der Berliner Philharmonie zu erleben, am 2. April gastiert er in der Düsseldorfer Tonhalle und am 23. Mai in der Münchner Philharmonie.

Jazz thing präsentiert

Gregory Porter & Neue Philharmonie Frankfurt

30.04. Berlin, Philharmonie

02.05. Düsseldorf, Tonhalle

23.05. München, Philharmonie