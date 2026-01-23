Jazz thing präsentiert: Gondwana Records Presents

Die Elbphilharmonie und Gondwana Records veranstalten auch in diesem Jahr – und zwar am 4. April – das große Konzert „Gondwana Records presents 2026″.

Das Independent-Label, das vor 18 Jahren vom Trompeter, Komponisten und Produzenten Matthew Halsall und seinem Bruder, dem Grafikdesigner und Künstler Daniel Halsall, ins Leben gerufen wurde, war zunächst von der Liebe der beiden Brüder zum Spiritual Jazz und zur britischen Clubkultur inspiriert. GoGo Penguin, Mammal Hands und das Portico Quartet gehörten zu den erfolgreichen Acts des Labels und definierten dessen Sound zwischen progressiver Elektronik, Jazz, Neuer Klassik und Ambient-Musik. In der Folge veröffentlichten auch fortschrittliche neue Künstler/-innen wie Hania Rani, Svaneborg Kardyb, Jasmine Myra und Vega Trails auf Gondwana Records.

In der Hamburger Elbphilharmonie zählt der Saxofonist und Flötist Chip Wickham zu den Headlinern, aber auch die Kanadierin Ambre Ciel, die ein spezielles Konzert mit Streichern angekündigt hat, und das Ancient Infinity Orchestra aus Leeds, das für eine spezielle Form des Spiritual Jazz steht, werden zu erleben sein .

Chip Wickham wurde bekannt, als er mit Nightmares on Wax spielte. Danach veröffentlichte er eine Reihe von Soloalben, die sich musikalisch zwischen Spiritual Jazz, dem britischen Jazz der 1960er-Jahre und zeitgenössischen Klängen bewegten. Sein aktuelles Album „The Eternal Now“ ist eine Ode an die Kunst und an die Freiheit, die sich aus dem Loslassen ergibt.

Ambre Ciel stammt aus Montreal, und ihr Sound vereinigt zeitgenössische klassische Klänge mit impressionistischen und minimalistischen Sounds. Ihr Debütalbum „still, there is the sea“ klingt raffiniert und geheimnisvoll und lässt viel Raum für Streicher und andere akustische Instrumente; Ciel singt sowohl auf Englisch als auch in ihrer Muttersprache Französisch.

Das Ancient Infinity Orchestra ist ein Großensemble, das zugleich weitläufig und intim sowie erdig und kosmisch klingt und dessen Sound sich ständig verändert. Das neue Album „It’s Always About Love“ ist voller Kompositionen des Bandleaders und Bassisten Ozzy Moysey, die extrem variantenreich in ihrer Klangfülle sind und viel Raum für Improvisationen bieten. Das Konzert in der Elbphilharmonie am 4. April bildet gleichzeitig das fünfjährige Jubiläum von „Gondwana Records presents“, und der Ostersamstag ist wohl genau der richtige Zeitpunkt für dieses Ereignis.

Tickets gibt es unter kdpalme.de sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen.