Jazz thing präsentiert: Festival International de Jazz de Montreal 2023

Exklusiven Zugang zum diesjährigen Jazzfestival von Montreal vom 28. Juni bis zum 7. Juli bietet das „Jazz Passport Package“, das nicht nur Zugang zu drei Venues des Festivals verspricht, sondern auch drei Übernachtungen mit Frühstück im DoubleTree Hotel by Hilton enthält.

Eröffnet wird die diesjährige Festivalausgabe vom Trio des amerikanischen Starpianisten Brad Mehldau, der sicher auch die Beatles-Songs seines jüngsten Albums „Your Mother Should Know“ (Nonesuch/Warner) im Gepäck hat. Einen Tag später spielen der französisch-libanesische Trompeter Ibrahim Maalouf, der zuletzt das Album „Capacity To Love“ (Mister I.B.E./H‘Art) veröffentlicht hat, und Gitarrenlegende George Benson, den man auf diesen Seiten wahrlich nicht mehr vorstellen muss.

Außerdem wird die exzentrische japanische Pianistin Hiromi ein Konzert geben, die nicht nur von ihren Fans als eine der besten Fusionmusikerinnen der Welt verehrt wird. Am 30. Juni wird Erik Alejandro Iglesias Rodriguez auf der Bühne stehen, seinen Fans besser bekannt unter dem Namen Cimafunk – der Grammy-nominierte kubanische Musiker ist für seine Fusion aus Funk und HipHop mit kubanischen und afrokubanischen Anteilen bekannt.

Am 1. Juli feiern DJ Premier & the Badder Band „HipHop’s 50th year of anniversary“, und der amerikanische Trompeter Chris Botti – der übrigens das gleiche Modell wie Miles Davis spielt – wird einen Rückblick auf seine 20-jährige Karriere, die er in der Band von Sting begonnen hat, wagen.

Darüber hinaus im Programm: der australische Singer-Songwriter Vance Joy, der franko-kanadische Komponist und Pianist Jean-Michel Blais, der von John Cage, Erik Satie und Philip Glass beeinflusst wurde, der amerikanische Superbassist Thundercat aus der Szene von Los Angeles, Tank and the Bangas aus New Orleans, die Rock und Jazz mit HipHop und Funk verbinden, sowie das kanadische Instrumentaltrio BadBadNotGood.

Ausführliche Infos findet man auf montrealjazzfest.com.