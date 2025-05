Jazz thing präsentiert: European Jazztival Schloss Elmau 2025

Auf Schloss Elmau gastieren große Staatenlenker genau wie bedeutende Dichter und Denker, und auch der Jazz ist dort seit vielen Jahrzehnten neben der Klassik zu Hause. Das traditionsreiche European Jazztival vom 10. bis zum 16. November geht in diesem Jahr quasi fremd, denn es wird kuratiert vom ACT-Gründer Siggi Loch, der dort seine Reihe „Jazz @ Berlin Philharmonic“ präsentiert.

An den sechs Festivaltagen versammelt er Formationen aus seiner Berliner Konzertreihe im stimmungsvoll illuminierten Elmauer Konzertsaal. Große Namen und erstklassige Bands des Jazz gehören ebenso dazu wie Newcomer der jungen internationalen Szene.

Zum Eröffnungskonzert wird der französische Akkordeonist Vincent Peirani mit den „Friends“ des Sopransaxofonisten Émile Parisien spielen, einen Tag später sind die beiden im Duo zu erleben. Das Trio des „vollkommenen Klaviermeisters“ (so Wolfgang Sandner in der FAZ) Michael Wollny mit Bassist Tim Lefebvre und Schlagzeuger Eric Schaefer spielt genauso auf Schloss Elmau wie die Cellistin und Sängerin Nesrine Belmokh, die ihr aktuelles Projekt „Kan Ya Makan“ („Once Upon A Time“) vorstellen will.

Altsaxofonist Jakob Manz spielt im Duo mit der Pianistin Johanna Summer und der amerikanische Trompeter Theo Croker kommt mit seinem Quartett, zu dem der Keyboarder Idris Frederick gehört. Siggi Loch gibt unter dem Titel „A Life in the Spirit of Jazz“ Einblicke in sein illustres Leben als Musikmanager und Produzent und erzählt von prägenden Begegnungen und Musikerfahrungen.

Ein weiteres Duo besteht aus den Griechen Joel Lyssarides und Georgios Prokopiou an Klavier und Bouzouki. Lyssarides ist auch Teil des Abschlusskonzerts, bei dem noch mal das ganz große Besteck ausgepackt wird: Unter dem Titel „30 Jahre e.s.t.“ vereint die ehemalige „rhythm section“ von Esbjörn Svensson, Schlagzeuger Magnus Öström und Bassist Dan Berglund, eine Reihe von Freunden, zu denen neben Lyssarides auch der Saxofonist und Flötist Magnus Lindgren und der Trompeter Verneri Pohjola gehören.

Weitere Informationen und Tickets: www.schloss-elmau.de.